LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kombëtarja shqiptare ngjitet pesë pozicione në renditjen e re të FIFA-s, Kosova fiton shtatë vende

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 16:48
Sport

Kombëtarja shqiptare ngjitet pesë pozicione në renditjen e re

Kombëtarja shqiptare e futbollit është ngjitur me pesë pozicione në renditjen e re të FIFA-s, e publikuar sot.

Pas sukseseve të muajit tetor ndaj Serbisë në Leskovac dhe Jordanisë në “Air Albania”, Shqipëria tani ndodhet në vendin e 61-të në botë.

Kuqezinjtë do të rikthehen në fushë në muajin nëntor për dy ndeshjet e fundit kualifikuese për Kupën e Botës 2026, ndaj Andorrës dhe Anglisë. Shqipëria ndodhet aktualisht në vendin e dytë në Grupin K, pozicion që e çon në play-off e Botërorit 2026.

Jo vetëm Shqipëria, edhe Kosova ka një rritje të ndjeshme në renditjen mujore të FIFA-s. “Dardanët” morën 4 pikë në 2 takimet e fundit, kundër Sllovenisë dhe Suedisë. Ekipi i drejtuar nga Franco Foda ka fituar shtatë pozicione duke u renditur në vendin e 84-t.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion