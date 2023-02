Kapiteni serb i Ajaksit “tërbon” turqit me veprimin e tij

Mediat turke kanë shpërthyer ndaj kapitenit serb të Ajaksit, Dusan Tadiç, i cili, ndryshe nga shokët e tjerë të skuadrës së tij dhe asaj kundërshtare, nuk mbante në krah shiritin me flamurin turk dhe sirian, në nderim të viktimave të tërmetit vdekjeprurës të 6 shkurtit, që ka shkaktuar deri më sot mbi 41 mijë viktima në Turqi dhe Siri.

Ky veprim i Tadiç ka shkaktuar reagime të shumta në Holandë, i cili duhet thënë se është vendi i parë që mori vendimin për të mbajtur një moment heshtje para ndeshjeve të kampionatit.

Kapitenët e ekipeve në Holandë dolën në fushë me shirita me flamuj turk dhe sirian. Megjithatë, kapiteni i Ajax-it, Dusan Tadic, u pa në fushë me një shirit me tre shkronja ‘X’ në ndeshjen e tyre kundër RKC Waalwijk.

Ish-lojtari holandez i Galatasaray, Sneijder, ka bërë të ditur se këtë vendim e ka marrë klubi dhe jo Tadiç.

Megjithatë, futbollistët turq që luajnë në këtë kampionat kanë reaguar ashpër ndaj kësaj lëvizjeje të Ajax-it në rrjetet sociale.