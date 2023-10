Kapiteni i Çekisë tregon si u shpartallua skuadra e tij në mes të Tiranës: Gjyqtari...

Thomas Suçek ka qenë padyshim i pakënaqur për humbjen e Çekisë në Tiranë. Kapiteni i Çekisë, tregoi për mediat vendase se episodi që kishte kthyer fatin e sfidës ishte goli i anuluar që u transformua në karton të kuq në fund të pjesës së parë për një nga lojtarë e çekëve.

“Humbëm, na vjen keq. Ne praktikisht pësuam gol me gjuajtjen e parë në portë dhe ishte e vështirë që të kthehej. U gëzuam me golin por si përfundim mbetëm me 10, gjë që e vrau ndeshjen për ne. Në pjesën e dytë ne dhamë gjithçka në fushë, por përsëri ata gjetën gola me kundërsulme, na vjen të gjithëve keq se si përfundoi kjo situatë.



Si kapiten shkova menjëherë te gjyqtari, ai më tha se u vendos nga VAR-i. Në fund na tha që ishte prekje e topit më dorë me dashje, ndaj edhe erdhi i verdhi i dytë dhe i kuqi, Çdokush mund të thotë mendimin e tij për këtë rast, Unë e them përsëri se ai ishte momenti që vrau ndeshjen tonë.

Ne po mundeshim dhe po përpiqeshim ta kthenim fatin e ndeshjes. Mund të ishte 1-1 dhe do të ishim në ndeshje. Ne e kontrolluam ndeshjen për një periudhë të gjatë, ata shënuan me një gol nga distanca. Është padyshim pjesë e humbjes, por nuk duhet t’i vëmë fajin për gjithçka atij kartoni të kuq. mund të kishim shënuar gola të tjerë.

Ky është një komplikacion me të vërtetë shumë i madh, ne padyshim deshëm të shënonim këtu, të fitonim, të ishim më të qetë. Është ende ne duart tona. Tani jemi të detyruar të fitojmë tre pikët të dielën ndaj Ishujve Faroe.

A është kjo humbja më e rëndë në karrierë? Ka ndeshje të tjera si kjo, por nuk dua të shoh nga e kaluara. Padyshim që na dhemb, do të ishim shumë më afër Europianit, i cili është objekti ynë i qartë. Sidomos kur e ndjen që mund të kishim fituar këtu”, tha Suçek para mediave në fund të sfidës.