LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kaos në Itali para ndeshjes së Serie A, tifozët e dy skuadrave përleshen në rrugë

Lajmifundit / 18 Tetor 2025, 15:52
Sport

Kaos në Itali para ndeshjes së Serie A, tifozët e dy skuadrave

Një përleshje midis tifozëve në Pizas ndodhi disa orë para ndeshjes së zikaltërve kundër skuadrës së Veronës.

Përleshjet ndodhën në zonat përreth Cetilar Arena, e cila por pret ndeshjen midis ekipit të Gilardinos dhe ekipit të Zanetti që ka startuar në orën 15:00 një përballje që vjen pas 23 vitesh.

Incidentet filluan afërsisht rreth orës 11:30 të paradites së sotme, ku u desh ndërhyrja e policisë dhe karabinierëve që u detyruan të përdornin deri gaz lotsjellës për të shpërndarë turmat e tifozëve që përlesheshin me flakadanë e sende të forta.

Bëhej fjalë për një grup prej rreth dyqind tifozësh të Veronës që mbërritën në këmbë, të pashoqëruar, pranë stadiumit dhe kaq mjaftoi që të priteshin nga kundërshtarët me dhunë duke krijuar kaos në qytet.

Menjëherë në vendin ku u kryen përleshjet pati ndërhyrje të menjëhershme të forcave të rendit, të cilat, pasi shpërndanë turmat me gazin lotsjellës dhe tym, rivendosën qetësinë. Zona u rrethua. Ambulancat ishin në vendngjarje për të ndihmuar të plagosurit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion