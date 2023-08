Ka luajtur në 3 Kupa të Botës, Spanja humbet senatorin, lojtari tërhiqet nga Kombëtarja  

Kombëtarja spanjolle humbet një tjetër senator. Jordi Alba ka vendosur të thotë mjaft dhe të përqendrohet vetëm te Inter Miami. Mbrojtësi i krahut, pasi u largua nga Barcelona për t’u lënë vend brezave të rinj, bën të njëjtën gjë edhe me përfaqësuesen, teksa siç shkruajnë mediat, ai ka vendosur të largohet nga kombëtarja.

Statistikat e tij janë vërtetë interesante. Jordi Alba mbahet mend si kampion i Kampionatit Evropian në 2012 dhe i Ligës së Kombeve në 2023, gjithashtu vlen të theksohet se ka qenë i pranishëm në tre Kupa Bote (2014, 2018 dhe 2022), tre kampionate evropiane (2012, 2016 dhe 2021), dhe një herë në Kupën e Konfederatave (2013).

Siç raporton shtypi iberik, vendimi është marrë javë më parë dhe lojtari ka njoftuar menjëherë Federatën dhe trajnerin Luis de la Fuente, i cili do të dëshironte ta kishte në grup në Euro 2024 duke pasur parasysh përvojën e tij të madhe, e cila do të kishte qenë e dobishme për ecurinë. 34-vjeçari Alba numëron 93 ndeshje me Spanjën