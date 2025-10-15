Jurgen Uldedaj shkruan emrin në historinë e boksit. Shqiptari i parë që lufton për titullin botëror IBO më 25 tetor në Londër
Kampioni shqiptar Jurgen Uldedaj që garon në majat e boksit botëror ritkhehet më 25 tetor me një super ndeshje që premton shumë adrenalinë dhe spektakël.
Uldedaj do të ngjitet në ring për të sfiduar kampionin kamerunas Rolly Lambert Fogoum për Titullin e Madh Botëror IBO (International Boxing Organization), duke u bërë shqiptari i parë në histori që lufton për një titull të tillë në boksin profesionist.
Dueli do të zhvillohet në “O₂ Arena” në Londër, një nga arenat më prestigjioze të planetit dhe përfaqëson jo vetëm kulmin e karrierës së tij, por edhe një moment historik për sportin shqiptar, ku flamuri kuqezi do të valëvitet përpara gjithë botës.
Jurgen Uldedaj është simbol i përkushtimit, forcës dhe krenarisë kombëtare në sportin e boksit profesionist. I lindur në Shqipëri dhe i formuar si boksier fillimisht në vendlindje, më pas në Gjermani dhe Angli, Jurgeni ka ndërtuar hap pas hapi një karrierë të suksesshme që e ka ngritur në mesin e boksierëve më të mirë të botës.
Me një bilanc mbresëlënës prej 20 fitoresh (12 me nokaut), ai përfaqëson kombin shqiptar me dinjitet në një sport ku vetëm më të fortët arrijnë majat. Jurgeni është kampion botëror i dyfishtë në titujt prestigjiozë “WBO Youth” dhe “WBC Youth”, duke dëshmuar herët aftësitë, profesionalizmin dhe karakterin e një luftëtari të lindur.
Gjatë karrierës së tij, ai ka fituar një sërë titujsh ndërkombëtarë që e kanë pozicionuar në elitën e boksit evropian dhe botëror: IBF International Champion, WBA Inter-Continental Champion, IBO Mediterranean Champion, BDB International Champion.
Megjithëse që prej vitit 2017 stërvitet midis Gjermanisë dhe Anglisë, Jurgen Uldedaj bokson me siglën e flamurit kuqezi, duke përfaqësuar Shqipërinë në çdo ndeshje ndërkombëtare. Ai ka bërë që flamuri shqiptar të ngrihet me krenari në shumë arena evropiane, duke e kthyer çdo fitore në një moment emocionues për sportin kombëtar.
Pas një karriere të suksesshme si pjesë e klubit gjerman SES Boxing, Jurgeni ka hyrë në një kapitull të ri të karrierës së tij duke u bërë pjesë e Queensberry Promotions, një nga organizatat më të fuqishme dhe prestigjioze të boksit botëror, që menaxhon disa nga emrat më të mëdhenj të ringut si Tyson Fury, Joe Joyce, Daniel Dubois, Agit Kabayel, Fabio Wardley, Filip Hrgović, Moses Itauma e shumë të tjerë.
Ky bashkëpunim e vendos Jurgenin në qendër të hartës së boksit botëror, duke e pozicionuar si një kandidat të denjë për majat e divizionit Cruiserëeight, një kategori ku shpejtësia, teknika dhe fuqia përplasen në duele spektakolare që magjepsin publikun në mbarë globin.
Titulli i Madh Botëror IBO (International Boxing Organization) është një nga më prestigjiozët dhe është mbajtur ndër vite nga disa prej emrave më të mëdhenj të historisë së boksit botëror, si: Oleksandr Usyk, kampion i padiskutueshëm botëror dhe ikonë e divizionit Cruiserweight, Mairis Briedis, kampion botëror letonez, i njohur për duelet legjendare, Marco Huck, një prej kampionëve më jetëgjatë në historinë e IBO-së, Firat Arslan, kampion gjerman me origjinë turke, Kevin Lerena, kampion nga Afrika e Jugut me suksese ndërkombëtare etj.
Të gjithë këta kanë bërë histori në të njëjtin divizion ku tani Jurgen Uldedaj ngjitet për të mbrojtur ngjyrat kuqezi në skenën më të madhe të boksit profesionist.