Jim Ratcliffe, bosi i ri Manchester United, mund të pushojë 300 punonjës nga puna…

Pas blerjes së një të katërtës së aksioneve të Manchester United, CEO i Ineos Jim Ratcliffe do të donte të reduktonte kostot brenda klubit anglez.

Të paktën kështu deklaron “The Guardian”. Mediat britanike deklarojnë se biznesmeni anglez do t’i kërkonte një aktori të jashtëm që të kryente një auditim në klub për të shkarkuar një pjesë të konsiderueshme të mijëra punonjësve që klubi ka. Është e qartë se midis 25% dhe 30% e punonjësve mund të preken rreth 300 persona.

Ky operacion do të bëhej në interes të minimizimit të të gjitha shpenzimeve që nuk kanë të bëjnë me blerjen e lojtarëve. I ardhur së fundmi, Jim Ratcliffe planifikon të injektojë jo më pak se 300 milionë në infrastrukturën e klubit. Ai gjithashtu deklaroi se donte të kënaqej me “Djajtë e Kuq” për një kohë të gjatë.

“Unë besoj se mund të ofrojmë sukses sportiv në fushë për të plotësuar suksesin e padyshimtë komercial që klubi ka gëzuar. Kjo do të kërkojë kohë dhe durim, si dhe rigorozitet dhe menaxhim profesional të nivelit më të lartë”,- thuhet në një letër të Jim Ratcliffe për grupet e mbështetësve të Manchester United.