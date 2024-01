Jeta e Eriksen ndryshon, kardiologu i njohur: Ai vdiq sot, edhe pse…

Jeta e Cristian Eriksen mund të mos jetë më si më parë, që pas asaj që kaloi një ditë më parë në ndeshjen Danimarkë- Finlandë. Kardiologu kryesor sportiv, Sanjay Sharma tha se ylli i Interit nuk ka gjasa të luajë përsëri në mënyrë profesionale.

“Padyshim që diçka shkoi shumë keq. Por, ata arritën ta kthejnë atë, pyetja është se çfarë ndodhi? Dhe pse ndodhi?. Ky djalë kishte teste normale deri më 2019 kështu që si e shpjegoni këtë arrest kardiak? Arresti i tij kardiak ka tronditur të gjithë kombin sot dhe kjo është ajo që ndodh. Jo vetëm ata ndikojnë, por është psikika e kaq shumë njerëzve.

Lajmi i mirë është se ai do të jetojë, lajmi i keq është se ai po vinte në fund të karrierës së tij, kështu që nuk mund ta them nëse ai do të mund të luante një tjetër lojë futbolli profesionist. Në Mbretërinë e Bashkuar ai nuk do të luante. Ne do të ishim shumë të rreptë për këtë.

Fakti që ai është i qëndrueshëm dhe zgjuar, pikëpamja e tij do të jetë shumë e mirë. Unë nuk e di nëse ai do të luajë ndonjëherë futboll përsëri. Pa e thënë shumë troç, ai vdiq sot, megjithëse për disa minuta, por ai vdiq dhe a do ta lejojë mjeku profesionist të vdiste përsëri? Përgjigja është jo”, tha Sharma.

Ai luftoi gjatë me vdekjen, ku për mbi 15 minuta ai qëndroi pa ndjenja dhe u deshën kohë derisa masazhi kardiak ta risillte në jetë. Aktualisht gjendja e tij është e qëndrueshme, por ende nuk dihet se çfarë shqetësimi ka ai.