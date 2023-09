Italia me shumë emra të rinj, ja formacioni titullar sonte në Tiranë

Kombëtarja e Italisë do të luajë me një formacion eksperimental në “Arenën Kombëtare” sonte në mbrëmje ku Mancini do të ndryshojë skemën në 3-4-2-1 me debutimin titullar të mbrojtësit të Atalantës, Giorgio Scalvini ndërsa në sulm që nga minuta e parë pritet të luajë Vincenzo Grifo, i mbështetur nga Zaniolo dhe Raspadori.

Fantazisti i Romës do të rikthehet të veshë fanellën e kaltër pas 8 muajve mungesë për shkak të problemeve fizike dhe mungesës në Nations League për shkak të përjashtimit që i bëri trajneri.

Në mbrojtje, në krah të shtatlartit të Atalantës, Scalvini do të rreshtohen Bonucci e Bastoni në linjën treshe përpara portierit titullar, Giggo Donnarumma.

Mesfushë me dy linja të shpejta në krahë si Di Lorenzo e Dimarco, ndërsa Verratti do të ketë në krah njërin mes Barrella-s dhe Tonali-t.

Nderkohe Policia e Tiranës kërkon mirëkuptimin e tifozerive respektive, për zbatimin e detyrimeve të mësipërme, si dhe mirëkuptimin e qytetarëve për të evituar lëvizjen me automjete, në segmentet rrugore të lartpërmendura, nga ora 18:00 deri në përfundim të aktivitetit.

Po në zbatim të planit të masave, do të ushtrohen kontrolle ndaj tifozëve, para hyrjes në stadium, për sende të kundërligjshme (si armë, sende të forta, bidonë uji, çadra, çelësa metalikë, lëndë piroteknike etj). Çdo tifoz duhet të jetë i pajisur me dokument identifikimi.

Nuk do të lejohen të futen në stadium, persona të papajisur me dokument identifikimi, si dhe fëmijët nën moshën 16 vjeç, të pashoqëruar nga prindi apo kujdestari.

Gjithashtu, nuk do të lejohen të futen në stadium tifozët, që në aktivitete të mëparshme sportive, janë të identifikuar nga Policia, si problematikë.

Policia e Tiranës apelon edhe njëherë për tifozëritë e të dyja skuadrave, që të zbatojnë rregullat dhe ligjin.