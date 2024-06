Ish-lojtari kombëtares kundër Silvinjos: Trajner shumë i dobët, duhet të largohet

Shqiperia e mbylli ne grup rrugetimin e saj ne “Euro 2024” duke mos arritur dot te kualifikohet per ne turin e dyte dhe pavaresisht se paraqitjet e saj konsiderohen pozitive, ka edhe specialiste qe ia faturojne kete deshtim pikerisht trajnerit Silvinjo dhe gabimeve qe ai ka bere ne drejtimin e skuadres ne te tre ndeshjet e luajtura.

Njeri prej tyre eshte ish- futbollisti i Vllaznise dhe i kombetares shqiptare Roland Luçi, i cili gjate nje lidhje me emisionin sportiv ne Ora Sport, ka shprehur rezervat e tij per menyren si e ka drejtuar kombetaren shqiptare tekniku brazilian dhe prandaj ka shprehur mendimin se ai duhet te largohet nga drejtimi i saj.

“Pritshmeria ime ishte e madhe dhe une mendoj se nuk ishte “grup ferri”. Ne nje eveniment te tille nuk mund te zgjedhesh ekipe dhe kundershtare sepse te gjithe jane te forte. Te mos harrojme se ne jemi diku tek 10-15 milione shqiptare, prandaj trajneri i ekipit tone kombetar ka ne dispozicion nje sasi te konsiderueshme potencialisht futbollistesh.

Kam degjuar videoanalisti e kombetare Rossi qe deklaroi se kemi nen vezhgim 800 futbolliste dhe kete numer nuk e ka as Sllovenia qe pa shume zhurme u kualifikua per ne turin e dyte. Ne arrijme deri ne Europian dhe prandaj ecim me keto pritshmerite e kufizuara.

Ne kemi nje trajner te dobet. Trajneret e medhenj shikohen ne evenimente te medha dhe nuk shikohet me Lihtenshtejnin apo Azerbajxhanin, madje as ne ndeshjet kualifikuese. Une jam i mendimit se nuk eshte trajneri qe na ka çuar ne Europian, por eshte ekipi qe e ka marre trajnerin me vete. Madje e ka marre zvarre ate dhe e ka çuar ne Europian.

Te bertasin i gjithe stadiumi “Broja, Broja”, apo “Hoxha, Hoxha” dhe pastaj trajneri me dhune detyrohet nga kjo nderhyrje nese mund ta quajme te tille, qe ta aktivizoje Brojen. Me nje trajner te tille pritshmerite jane zero. Po te ishte per Silvinjon, Broja nuk do te ishte fare ne kombetare. Brojen nuk e duan sepse ose eshte injorance e madhe e trajnerit ose ka klane te caktuara qe nuk e pelqejne.

Prandaj them se Silvinjo duhet te largohet nga drejtimi i kombetares shqiptare. Ai e tregoi veten atje ku duhej ta tregonte, se nuk eshte i zoti, nuk eshte per kete pune”- eshte shprehur Roland Luçi.