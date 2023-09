Ish-deputeti kërkon t'i zërë vendin Silvinjos, i dërgon letër Armand Dukës: E mund Çekinë 100%

Kombëtarja shqiptare e futbollit është duke kaluar një periudhë të mirë, teksa ndodhet shumë pranë kualifikimit në EURO 2024.

Teksa trajneri Sylvinho është duke përgatitur ndeshjen që do të luajë në tetor me Republikën Çeke, ish-deputeti Selami Jenisheri është vetë-ofruar për ta ndihmuar, ose për ta zëvendësuar.

Nëpërmjet një letre që i ka dërguar Federatës Shqiptare të Futvbollit, ish-deputeti i këkron presidentit Armand Duka, që futbollistët t’i nënshtrohen një stërvitjeje, të cilën e ka përgatitur ai personalisht.

Jenisheri shkruan se shumë futbollistë janë bërë milionerë falë stërvitjes së tij dhe se me metodat që ai ndjek, lojtarët do të fitojnë aftësi të jashtëzakonshme.

“Edhe kur kundershtari e din rregullin tim dhe ai (se nuk ka cfare i ben) do te jene teper lart ne saktesine e gjuajtjes me koke, do te jene super bombarduese e super te sakte ne pasime e gjujtje, do te jene mbrojtes te pakalueshem kur te mesojne rregullat e stervitjes sime, ku gjithshka eshte e re per literaturen boterore te futbollit. Uroj te besosh per sa me lart e te pranonit JU personalisht te me takonit gje qe ben 100% te sigurte fitoren ndaj Cekise dhe kualifikimin e Shqiperise”, theksoi ish-deputeti