Interi fiton me 4 gola dhe blindon kreun e Serisë A

Interi siguroi tri pikë pas fitores 4-0 ndaj Salernitanës. Në Milano, djemtë e Inzaghit "blinduan" kreun e renditjes.

Ata tashme mendojnë për ndeshjen e së martës në shtëpi kundër Atletico Madrid, e vlefshme për 1/8 e Champions League.

Përballja filloi mire për zikaltërit, që shënuan dy gola pas 19 minutave të para. Thuram dhe Lautaro mposhtën Ochoan edhe pas pasimeve finale të Carlos Augusto. Dumfries në të 40 minutë mbylli llogaritë me golin e tretë.

Në pjesen e dytë Kristjan Asllani mori 23 minuta duke zëvendësuar Calhanoglu. Minuta e 90+1 solli edhe golin e katërt për Interin, me Arnautovic që tundi rrjetën.

Interi me 63 pikë qëndron në vendin e parë, dhjetë pikë më shumë se Juventusi.

Te Salernitana as shkarkimi i Pippo Inzaghit nuk i qetëson ujërat, teksa ekipi pëson humbjen e 16 sezonale dhe me vetëm 13 pikë renditen në vendin e fundit. Fabio Liverani debuton me humbje në ekipin nga Salerno.

Më herët këtë të premte Torino fitoi 2-0 me Leçen me gola të Bellanova dhe Zapatas.