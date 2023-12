Çiftet e Kupës/ Partizani dhe Tirana me fat, spikat Vllaznia-Flamurtari. Duel Superiore për Skënderbeun

Këtë të mërkurë u luajtën ndeshjet e fazës së 1/16-ve në Kupën e Shqipërisë, ku tetë skuadra siguruan kualifikimin për më tej. Tashmë janë përcaktuar edhe çiftet e fazës tjetër. Partizani gjen Apoloninë, Tirana sfidon Korabin, ndërsa spikat Vllaznia-Flamurtari. Takim tjetër që pritet të dhurojë emocione është ai mes Laçit dhe Dinamos.

Kukësi i 1001 problemeve do të masë forcat me Elbasanin. Erzeni dhe Bylis do synojnë që të shkojnë sa më larg, ndërsa Egnatia është favorite ndaj Lushnjës. Spikat edhe dueli i Superiores, mes Teutës dhe Skënderbeut.



Për t’i shkuar deri në fund rrugëtimit të Kupës së Shqipërisë ka mjaft skuadra pretendente. Se kush do ia dalë mbanë, na duhet të presim e të shohim.

TURI I TRETË

Partizani-Apolonia

Tirana-Korabi

Egnatia-Lushnja

Vllaznia-Flamurtari

Laçi-Dinamo

Teuta-Skënderbeu

Kukësi-Elbasani

Erzeni-Bylis