I jepet shtetësia shqiptare Silvinjos

Silvino ka marrë ditën e sotme shtetësinë shqiptare.

Kryeministri Edi Rama, Presidenti Bajram Begaj dhe trajneri I Kombëtares shqiptare Silvinjo ishin në Mbrëmja e Madhe e Yjeve të Futbollit 2023.

Rama si fillim falenderoi të gjithë ata që kanë kontribuar në arritjet e Kombëtares.

“Unë nuk jam këtu me lekë, as me vezë por jam këtu me privilegjin për të thënë 2 fjalë dhe për të mbajtur një fjalë. Është nevoja për të përgëzuar të gjithë ata që mundësuan këtë sukses të jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe përgëzimin dua ta filloj nga Debiazi I cili është njeriu që na tregoi se kjo nuk është një ëndërr e pamundur. Dua ta vazhdoj me Edi Rean që mori përsipër të drejtojë skuadrën tonë duke u bërë ura mes 2 sukseseve. Dua ta mbyll me Silvion.”, tha Rama.

Më pas kryeministri ftoi në skenë Silvinjon dhe presidentin Bajram Begaj.

Begaj tregoi dhe lidhur me faktin që ka vendosur që t’i japë Silvinjos nënshtetësinë shqiptare.

“Është kënaqësi të marr pjesë në këtë mbrëmje gala, të festojmë me më të mirët. Vendosa të bëj një kontribut modest duke e legalizuar Silvinjon dhe si shqiptar.”, tha Begaj.

Dekrati u lexua nga kryeministri Rama, i cili me shaka tha se po e lexon pasi mungon punonjësa që duhej ta bënte këtë detyrë.

Kërkesa për marrjen e nënshtetësisë shqiptare është bërë nga vetë trajneri I kombëtares Silvinjo