Elseid Hysaj i theu rekordin e paraqitjeve me Kombëtaren, reagimi epik i Lorik Canës nën postimin e tij
Mbrëmjen e djeshme ndaj Serbisë, Elseid Hysaj shkroi historinë me kombëtaren duke thyer rekordin e paraqitjeve të Lorik Canës me kuq e zinjtë.
Veterani legjendar i Kombëtares me një ndeshje solide në fitoren historike ndaj Serbisë në Leskovc bëri paraqitjen e tij të 93-të me fanelën kuq e zi duke u bërë kështu lojtari me më shumë paraqitje në historinë e saj.
Deri mbrëmjen e djeshme rekordin e mbante legjendari Lorik Cana me 92 paraqitje.
Në një postim në llogarinë e tij në Instagram Hysaj postoi një foto duke bërë me dorë shqiponjën dhe disa syze që mbanin numrat 9 dhe 3 në xhamat e tyre me nënshkrimin: “93 herë krenar për ty Shqipëria ime”,
Ndërkohë në komentet e postimit të Hysajt erdhi dhe komenti epik i Lorik Canës.
“Unë i kam syzet më të bukura”, shkroi ish-kapiteni legjendar i kuq e zinjve.