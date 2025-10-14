LEXO PA REKLAMA!

Hysaj futet në histori, lojtari me më shumë paraqitje me kombëtaren

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 22:50
Elseid Hysaj thyen rekordin. Mbrojtësi është bërë futbollisti me më shumë paraqitje në historinë e Shqipërisë, pasi shkoi në kuotën e 94 ndeshjeve.


Ai nuk ishte titullar në miqësoren ndaj Jordanisë, por u aktivizua nga Sylvinho 13 minuta nga fundi. Hysaj lë mbrapa Canën me 93 ndeshje, duke thyer kështu rekordin.

Pas një Europiani jo dhe aq pozitiv, paraqitjet e 31-vjeçarit kanë ardhur duke u përmirësuar.

 

 

 

 

 

 

