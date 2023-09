Humbja ndaj Skënderbeut, habit Di Biagio: Lojtarët e mi janë më të mirët në botë

Dinamo nuk arriti të merrte pikët e para as në javën e dytë teksa u mposht nga Skënderbeu me rezultatin 1-0 në Korçë. Pas ndeshjes, trajneri Di Biagio dha intervistën e tij për MCN TV.

"Ka qenë një ndeshje e mirë në pjesën e parë dhe meritonim avantazhin për atë që dhamë në fushë. Nuk jam i kënaqur kur në 2 javë kam 0 pikë. Në pjesën e dytë nuk bëmë ndonjë futboll të mirë edhe pse patëm 2 raste të pastra për gol.

Sot meritonim dicka më shumë, pasi e pamë sesi luajtëm me Tiranën dhe Skënderbeun. Dinamo po rritet shumë. E pabesueshme fakti që prodhon dh eke 0 pikë. E natyrshme që do të luhej ndryshe me Tiranën dhe Skënderbeun. Ishim më pak të shpejtë dhe fluid, por duhet të theksoj që prodhuam 4 raste që i patë dhe ishin flagrante.

Edhe pse nuk luajtëm një futboll të mirë, meritonim barazimin. Duhet të ishim më të ashpër, por në fund kjo nuk ndodhi.

Problem goli? Kur në 2 ndeshje prodhon 20 raste dhe shënon pak, është problem. Kjo nuk është akuzë për lojtarët e mi pasi punojnë dhe djersisin shumë.Megjithatë, në fund të fundit ajo që peshon është goli, ndoshta duhet të prodhojmë më pak që të shënojmë.

Të pëlqyen ndryshimet teknike gjatë lojës? Nëse më pyet për lojtarët e mi, ata janë më të mirët në botë. Unë jam i kënaqur me lojën e tyre, por përsa i përket ndërrimeve të detyrueshme, hodhëm në fushë disa lojtarë të rinj. Duhet të japim më shumë për këtë skuadër. Zhgënjimi është prezent."