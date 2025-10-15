Humbja ndaj Japonisë, Ancelotti: Në Botëror duhet të fitojmë, nuk mjafton loja e bukur
Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 17:15
Sport
Humbja ndaj Japonisë në miqësore ka lënë shije të hidhur te Brazili. Trajneri i Selecciaos, Carlo Ancelotti u shpreh se në Botëror ekipi duhet të fitojë dhe nuk duhet të mjaftohet me lojën e bukur.
“Kombëtarja e Brazilit dëshiron të luajë futboll të bukur dhe mund ta bëjë këtë, po, por gjithçka varet nga ajo që nënkupton me lojë të bukur.
“Angazhimi dhe puna në grup janë thelbësore. Të luash bukur është e rëndësishme, por gjëja më e rëndësishme është të fitosh”.