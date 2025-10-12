Humbja me Shqipërinë, jep dorëheqjen trajneri i kombëtares serbe: S`duhej të ndodhte por...!
Trajneri i Serbisë, Dragan Stojkovic Pixi, la të kuptohej në një intervistë me RTS pas ndeshjes se humbjes me Shqiperine mund të tërhiqej nga pozicioni i trajnerit dhe më vonë njoftoi në një konferencë për shtyp se kishte ofruar dorëheqjen e tij.
"Marr përgjegjësi të plotë. Fola me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Futbollit të Serbisë. Ofrova dorëheqjen time, ata gjithashtu do ta njoftojnë, por unë nuk do të udhëtoj për në Andorra dhe të drejtoj ekipin. Mendoj se ndihmësi im i parë Goran Gjoroviç do ta drejtojë atë", tha Stojković.
Ai theksoi se shumë gjëra të mira dhe rezultate të mira do të lihen pas, por se humbja ndaj Shqipërisë nuk duhej të kishte ndodhur.
"Rezultati është vërtet i keq, nuk e prisja këtë. Fola edhe me lojtarët, u tregova gjithçka. Nuk është tragjedi kur trajneri largohet dhe Serbia do të ketë gjithmonë një tifoz të madh tek unë.
E kam udhëhequr vendin tim më shumë se 50 herë", theksoi Stojković në një konferencë për shtyp.
Ai beson se serbet u ndëshkuan në Leskovc sepse nuk i shfrytëzuan rastet e tyre në pjesën e parë.
"Ne donim të shënonim, por gjithçka që u përpoqëm nuk dha fryt. Është faji dhe përgjegjësia ime. Unë jam ai që duhet të kritikoni. Dhe e dini, kam punuar nën presion për një kohë të gjatë.
Çdo ndeshje ka qenë e vështirë. Kjo humbje nuk duhej të kishte ndodhur dhe unë pranoj përgjegjësinë. Jam këtu për të pranuar pasojat", tha Stojković.
Serbia do të luajë ndeshjen e radhës në grupin kualifikues K të martën kundër Andorrës në transfertë.