Humbja me Italinë, Sylvinho: I kënaqur me paraqitjen, jo me rezultatin!

Trajneri i Kombetares Sylvinho ka thene se eshte i kenaqur me paraqitjen e Shqiperise ne ndeshjen me Italine, por ka shtuar se eshte i pakenaqur me rezultatin.

Ai theksoi se 25 minutat e para te ndeshjes ishin shume te veshtira per kombetaren.

Sipas teknikut brazilian, ekipi yne qendroi ne loje deri ne minuten e 94 duke synuar barazimin megjithese Italia arriti ta fitoje ndeshjen.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas Sylvinhos rezultati eshte pasoje e shume faktoreve qe kane te bejne edhe me presionin qe skuadra te medha bejne ndaj ekipeve.

Trajneri Sylvinho falenderoi tifozerine e cila sipas tij, ishte e shumte ne numer duke bere nje paraqitje madheshtore ne stadium.