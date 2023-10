Grumbullohet për herë të parë U17, në listë edhe një talent i Chelsea

Ervin Bulku në krye të ‘Shqipëria U17’, do të grumbullohet për tre ditë në Durrës dhe stafi teknik do të ketë mundësinë të shohë të rinjtë. Mësohet se në listën me 26 lojtarë vihet re se shumica prej tyre janë pjesë e kampionatit shqiptar të moshave, edhe për shkak se ata që luajnë jashtë e kanë të vështirë të bashkohen me kuqezinjtë në këtë moment. Në listë bie sy edhe talenti i Chelsea, Elidon O’Boyle.

Trajneri Bulku për herë të parë e grumbullon kombëtaren U17, ndërkohë që ai do të ketë mundësinë t’i shohë futbollistët e rinj në aksion edhe në një test që do të zhvillojnë me Teutën U17, më 10 mars prej orës 11:00.