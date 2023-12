Grabitje si në filma, hajdutët boshatisin vilën luksoze të futbollistit të Manchester City-t

Vijon tortuara për futbollistët. Këtë herë preh e grabitjes ka rënë ylli anglez i Manchester City, Jack Grealish. Ndërkohë që anësori sulmuesi i City-t ishte në fushë me ekipin e tij mbrëmjen e së mërkurës, në fitoren 1-3 kundër Evertonit në Liverpool, hajdutët bastisën vilën e tij luksoze dhe morën 1.1 milionë euro bizhuteri, me familjarët që ishin në banesë.

Sipas mediave britanike, hajdutët kanë hyrë në shtëpinë e futbollistit të City-t dhe kanë kryer një vjedhje të madhe. Grealish dhe e fejuara e tij u vendosën në një pronë luksoze me vlerë 7 milionë euro, e vendosur në Cheshire, një pjesë rurale e Anglisë midis Manchesterit dhe Liverpoolit, në prag të Krishtlindjeve dhe hajdutët me sa duket ndoqën shpërnguljen.

E fejuara e tij, Sasha Attëood ftoi prindërit, vjehrrën, dy motrat dhe vëllain e Jack në mbrëmjen fatale në shtëpinë e sapo rinovuar, por pavarësisht gjithçkaje, hajdutët morën masa dhe në një vjedhje si në filma dëmtuan yllin e City-t me 1.1 milionë euro.

Kjo është vlera e bizhuterive dhe orëve që vodhën në shtëpinë e tij. Të pranishmit në shtëpi kanë dëgjuar zhurmë, kanë aktivizuar sistemin e alarmit dhe kanë lajmëruar policinë, por në momentin që kanë mbërritur, hajdutët kishin përfunduar punën dhe ikën. As qentë roje nuk ndihmuan.

“Të gjithë ishin të tmerruar. Është një pronë e madhe, kështu që është e kuptueshme pse askush nuk dëgjoi asgjë në fillim. Qentë filluan të lehin, ata dëgjuan dikë që vraponte nëpër shtëpi. Ne shtypëm alarmin dhe njësia e urgjencës u përgjigj menjëherë me më shumë makina policie dhe një helikopter”, tha një burim i afërt me familjen Grealish për 'The Sun'.