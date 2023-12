Derbi Tirana-Partizani mbyllet barazim 1-1 mes incidenteve e tensionit

Tirana dhe Partizani u ndane ne barazim 1-1 në derbin e 172 të kryeqytetit.

Sfida e zhvilluar mbrëmjen e së dielës në "Air Albania" i kishte të gjitha, perfshire rivalitetin, incidentet dhe tensionet.

Golii barazimit erdhi ne minuten e 80-të kur Albers Keko vendosi ekuilibrat për 1-1.

Në fundin e javës së 15-të, Egnatia me 33 pikë kryeson, me pas vjen Partizani me 29 pikë (një ndeshje më pak) dhe Tirana me 22 pikë.

Ndeshja derbi e kryeqytetit u ndal sërish në minutat 32 dhe 34 për shkak se të dyja tifozeritë u bënë protagonsite.

Ne fushe jane hedhur copa stolash dhe sende të forta qe fluturuan nga tribunat, me Najdovskin e Tiranës dhe Qirkon e Partizanit që mbetën të dëmtuar.

Arbitri Juxhin Xhaja thirri kapitenët për të folur me tifozët dhe duket se ka paralajmëruar një ndërprerje në rast se situata përsëritet. Tirana eshte ne avantazh 1-0 me gol të Florent Hasanit në minutën e 28-të.

Sa i takon formës së skuadrave, të kuqtë vijnë në këtë sfidë pas barazimit me Dinamon. Në krahun tjetër, bardheblutë duan të lënë pas humbjen me Erzenin.

Trajneri Jul Ahmataj i ka besuar prapavijën katërshes Përgjoni, Hoxhallori, Najdovski, Doka.

Mbrojtje interesante edhe ajo e formuar nga Abilaliaj, ku nuk mungon Atanaskoski. Mesfusha është e pasur në të dyja anët, por vlen të theksohet ofensiva, ku kemi duel në distancë Bintsouka-Hasani.

Aktualisht Partizani renditet në vendin e dytë me 28 pikë. Tirana renditet në pozitën e 3-të me 21 pikë.

FORMACIONET ZYRTARE:

Tirana: Abdullahu, Përgjoni, Hoxhallari, Najdovski, Doka, Lushkja, Deliu, Meta, Abazaj, Hasani, Latifi. Trajner: Julian Ahmataj

Partizani: Qirko, Atanaskoski, Sembene, Murataj, Hadroj, Maguette, Mehmeti, Taipi, Rrapaj, Cara, Bintsouka. Trajner: Arbër Abilaliaj.

Kronika e ndeshjes:

Ne minuten e 28- Hasani realizon GOL për ekipin e Ahmatajt.

Pas disa rastesh, lojtari nuk fal. Zhbllokohet derbi, ka festë në tribuna. Ndërkohë që pritet reagimi i Partizanit.