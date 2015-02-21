LEXO PA REKLAMA!

Gjesti i Taulant Gjakës, ja si i nderoi tifozët shqiptarë në stadium

Lajmifundit / 21 Shkurt 2015, 15:05
Sport

granit xhakaGranit Xhaka, mesfushori i Borussia Moenchengladbach ka treguar edhe një herë se është sportit i madh.

Një flamur kombëtar ishte shfaqur në sfidën mes Sevillas dhe Borussia Moenchengladbach , e zhvilluar në mesjavë në kuadër të Europa League.

Kurse, pas takimit, ylli kosovar Granit Xhaka kishte shkuar te këta tifoz për t’i nderuar. Ai u dhuroi atyre fanellën e skuadrës gjermane.

“Te nderuar fansa në ndeshjen ''Fc Sevilla vs Borussia Monchengladbach'' ishte prezent një flamur Kuq e Zi ,ishin disa që më bën krenar dhe un shkova ti përshëndes dhe tu jap fanellën time. Faleminderit Fansa”, ka shkrtuar Xhaka në facebook./express

