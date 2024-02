Gerard Pique: Më mirë vdes sesa të shkoj te Real Madridi

Gerard Pique ishte i ftuari këtë të martë në ‘El Hormiguero’ të A3 dhe foli me Pablo Motos për Barçën e re të Xavi-t, marrëdhënien e tij me të, Kupën e tij Davis dhe projektet e tij.

A nuk e la Xavi të vinte në Madrid? : “Në fakt, asgjë nuk po ndodhte. Ne vendosëm ta shtynim këtë intervistë. Xavi nuk e dinte që ne e shtynim këtë intervistë. Tani ai kishte dy ditë pushim dhe ishte në Madrid.”

Rregullat e Xavi për ju : “Xavi ka vendosur rregulla si të gjithë trajnerët. Ai nuk ka përmendur surfing dhe biçikleta elektrike. Nuk e di nëse mundet apo jo. Ai ka vendosur rregulla që janë të nevojshme dhe ne do t’i zbatojmë ato. . të gjitha siç ka qenë gjithmonë”.

Trajneri, ish-shok : “Nuk e di nëse është pozitive apo jo që Xavi ka qenë shok skuadre. Kjo të shton presionin në një mënyrë të mirë. Nuk mund ta dështosh moralisht. Ai e di nivelin që unë mund të jap dhe nëse nuk e bën më jep ndjenjën se po dështoj”.

Davis Cup : “Këtë vit e kemi bërë në tre vende të ndryshme. Në Itali ishte një sukses absolut. Në Spanjë me një Kazakistan-Suedi në mëngjes kishim 5000 njerëz. Eliminimi i Spanjës na lëndoi të gjithëve.”

Tenisti i së ardhmes : “Në Spanjë kemi Alcaraz. Ka të tjerë si Sinner, Zverev apo Thiem.”

A luani tenis? : “Nuk kam kohë dhe tani me rregullat nuk mund të luaj tenis”.

Presidenti i Andorrës : “Unë jam aksioner i Andorrës. Jam i fokusuar në futboll dhe kam një ekip që menaxhon Andorrën dhe Kupën Davis.”

ESports : “Tani kemi krijuar një ekip të League of Legends. Në fund vjen një pikë që i ngjan pak Florentino-s, ke shumë skuadra por as nuk e di se çfarë luajnë.”

Zilia e Madridit : “Ka shumë jetë. Njerëzit dalin në rrugë. Ka gjëra për të bërë. Është një sensacion ndryshe nga Barcelona. Vitet e fundit Barcelona është zbehur pak. Ka shumë kulm në Madrid “.

Selia e Davis : “Vitin e ardhshëm do të duhet të lëvizim. Madridi nuk mund të më japë më shumë. Ne do të shpallim një qytet tjetër së shpejti.”

Penallti në Villarreal : “Nuk e kam parë ndeshjen e Madridit, por thuhet gjithashtu se ka pasur një tjetër të barabartë apo më të pastër. Çështja e duarve si çdo vit ndryshojnë kriteret është shumë e vështirë të dihet nëse ishte penallti. Atje Nuk është qëllim. Njerëzit mund të shohin që topi më prek dorën. Më prek dorën, por mendoj se është afër trupit. Mendoj se nuk është penallti.”

Kur i tha se Messi po largohej nga Barça : “Ishte një ditë shumë e vështirë. Ne kemi ndarë 16 vjet në dhomën e zhveshjes. Është pothuajse si një vëlla. Ishte e vështirë në planin personal. Këtë vit gjërat nuk kanë nisur mirë. sepse ne kemi humbur më të mirët në histori. Dje ai fitoi Topin e Artë duke dëshmuar se është më i miri në histori.”

Messi në Paris : “Ndryshimi është gjithmonë i vështirë. Më ndodhi kur shkova në Mançester, por është ligji i jetës. Unë u largova vetëm dhe ai u largua me familjen e tij. Të largohesh nga Spanja nëse nuk shkon në Amerikën Latine je do të flas një gjuhë tjetër.”

Ndryshimi në futboll : “Është një sport që bëhet produkt. Nëse njerëzit fillojnë të ndalojnë së konsumuari, të ardhurat dhe pagat ulen. Sado që ne mendojmë se kjo është e pamundur, kjo ndodh. Ose përshtatesh ose në fund është e komplikuar. Të rinjtë e sotëm e konsumojnë futbollin ndryshe nga unë. Tani i keni të gjitha garat, përmbajtjet në Netflix, Instagram dhe futbolli konkurron kundër gjithë kësaj. Ose krijoni një produkt seksi ose futbolli do të ketë tendencë të ulet”.

Presidenti i Barçës : “Ka ditë që po dhe ditë që jo. Duhet të kesh një dashuri të madhe për klubin. Nëse një ditë vendos ta bëj, garantoj se do ta jap. Për të paraqitur veten duhet të prezantosh një garancia e 15% të buxhetit të klubit, 150 milionë, të cilat ju duhet ta miratoni personalisht ose bordin. Florentino në Madrid dëshiron ta ngrejë atë në mënyrë që askush të mos … gjerat nuk shkojne mire pa faturuar asgje dhe per faktin qe dua nje klub.Kam qene i dashuruar me Barcen qe kur kam lindur.Nga te qenit president ka nje bote.Nese shifrat jane pozitive do ju kthejne 150 milionë”.

Bartomeu : “Do të shohim se si do të përfundojë. Njerëzit duan përgjigje kur klubi nuk po shkon mirë. Duhet të vendosesh në vendin e presidentit dhe futbollistit. Gjatë lojës ndihmon më shumë duke brohoritur sesa duke fishkëllyer sepse lojtari blloqe. Fishkëllini me ritmin tuaj. kompjuteri nuk ka kuptim.”

Tërheqja : “Kam folur me kolegët e mi dhe kur karriera juaj përfundon është humnerë. Ju luani që në moshën 16-vjeçare dhe papritur një ditë përfundon gjithçka. Sado i përgatitur të jeni, ata ju thonë se është greminës dhe atyre iu duhet një kohë e gjatë për t’u përshtatur me jetën e re. Përveç faktit që më parë keni qenë yll dhe më pas askush nuk të njeh.”

Fama pas daljes në pension : “Do të ishte kënaqësi nëse nuk do të më njihnin. Askush nuk na mëson. AFE, LaLiga apo FEF do të ishte mirë nëse do të përgatisnin njerëz për këtë ndryshim. Njerëz të viteve ’90 që bënë shumë para dhe nëse nuk e menaxhojnë mirë ai nuk ka shumë para. Nëse nuk e menaxhon mirë pasurinë, ajo ikën shumë shpejt. Mendja nuk është e përgatitur”.

Bëhuni gati për pas : “Nuk e di. Jam përpjekur vitet e fundit të përgatis këtë jetë që dikur të dal në pension dhe të kem një rutinë tjetër. Do t’ju mungojë lëndina, por do të keni një mjedis tjetër pune në një kompani. Nuk është do të jetë kaq e vështirë, por jam i sigurt se do të më mungojë.”

Oferta e PSG-së pasi të gjithë u larguan këtë verë: “Jo”.

Vinicius, nga një në dhjetë : “Këtë sezon, një nëntë”.

Çfarë do të të ofronin ata për të shkuar në Madrid : “Është absolutisht e pamundur. Nuk ka asgjë. Më mirë të vdes sesa të shkoj në Madrid.”

Fitimi i Kupës së Botës me Spanjën ose Champions League me Barçën : Fitimi i Kupës së Botës ishte më i miri. Ne të 23-të që e përbënim atë ekip do të hyjmë në histori. Do ta vendosja në të njëjtin nivel me fitimin e trefishtë në vitin e parë. Ajo Champions League është në të njëjtin nivel me Kupën e Botës”.

E keni numrin e telefonit të Florentinos? : “Nëse nuk e ke ndryshuar, e kam unë, për një çështje personale”.abcnews