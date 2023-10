Gazetari: Shqipëria do fitojë Kampionatin Europian në Gjermani

Rezultatet e shkëlqyeshme të kombëtares shqiptare të futbollit, sidomos pas fitores së thellë ndaj Çekisë, e kanë rritur optimizmin te mbarë shqiptarët, që tashmë besojnë dhe ëndërrojnë për një rrugëtim sa më të gjatë drejt Euro2024.

Një prej tyre është edhe gazetari i njohur Ervin Baku, i cili bën një parashikim paksa optimist. Ai beson se kombëtarja shqiptare do të arrijë të ngrejë kupën e Euro 2024.

“Me këtë trajner, me këtë grup lojtarësh, me këtë besim, me këtë frymë, me këta tifozë vullkanikë, me këtë mbështetje të gjithë shqiptarisë në botë, me këtë president federate, Kombëtarja do të fitojë Kampionatin Europian Gjermani 2024. E bëri Greqia në vitin 2004, do ta bëjmë edhe NE 20 vjet më vonë. Janë pjekur të gjitha kushtet!

Më quani si të doni, euforik apo të çmendur… Di të them vetëm një gjë: Kur u hodh shorti, deklarova publikisht: Do të shkojmë në Gjermani. Tani, do ta fitojmë Europianin. Forca Shqipëri! Të dua Kombëtare”, shkruan Baku.