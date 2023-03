Gafë e pabesueshme në mbrojtje per Tiranen, Cara hyn në fushë dhe shënon golin e dytë

Pas shumë përpjekjesh nga ana e “demave të kuq”, ku ndër ti ishte dhe një penallti e humbur vjen dhe goli i sigurisë.

I sapofuturi në lojë Tedi Cara përfiton nga një gabim në zonën e “bardhebluve” dhe dyshifon shifrat. 2-0 për Partizanin.

Trajneri Kolela ka bërë shumë ndryshime në rreshtimin e të tijve, duke lënë jashtë lojtarë që kanë luajtur rregullisht me të si Menish, Hoti, Cara apo Mensah, duke vendosur t’i besojë dyshes Da Silva-Mba në repartin e avancuar.

Nga ana tjetër, Shehi i është përgjigjur me rreshtimin e tij standard të ndeshjeve të fundit, me një mbrojtje me 3, por me Përgjonin e Haxhiun si ndihmë snga krahët.