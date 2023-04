Futbolli në zi, ndahet nga jeta ish-sulmuesi i Interit dhe Juventusit

Sergio Gori, një ish-sulmues që zë një vend të rëndësishëm në historinë e futbollit italian, ka vdekur në moshën 77-vjeçare.

Ai është një nga gjashtë futbollistët italianë që kanë fituar kampionatin italian me tre klube të ndryshme. I lindur në Milano në vitin 1946, Gori fitoi dy herë trofeun italian me Interin, 1 herë me Juventusin dhe 1 herë me Cagliarin.

Ai veshti tri herë fanellën e kombëtares italiane dhe mori pjesë në kampionatin botëror të vitit 1970 në Meksikë, duke dalë në fushë në gjashtë e minutat e fundit të çerekfinaleve të fituara 4-1 ndaj Meksikës.

Gori bëri debutimin e tij në një moshë shumë të re me Interin e magjistarit Helenio Herrera, duke marrë pjesë në dy fitoret e Scudettos dhe në Kupën e Kampionëve kundër Benfikës në 1965.

Ai e mbylli karrierën e tij në Serinë A në Verona dhe më pas përfundoi karrierën e tij si futbollist profesionist në Serinë C2 në Sant’Angelo, një klub futbolli në qytetin e Sant’Angelo Lodigiano, ku me 5 gola në 26 paraqitje kontribuoi në promovimin e klubi kuqezi në serinë C1.

Sergio Gori do t’i japë fund karrierës së tij dhe vite më vonë, siç ishte parashikuar tashmë, ai është një nga gjashtë futbollistët italianë së bashku me Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna, Aldo Serena dhe Attilio Lombardo, të ketë fituar të paktën një Scudetto me tre ekipe të ndryshme.