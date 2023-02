Frikë dhe ankth në Euro2020! Lojë e fortë dhe barazimet në minutat e fundit, plotësohen 16 skuadrat e 1/8 finale

Ndeshjet e zhvilluara më 23 qershor u ndoqën me shumë frikë dhe ankth. Duhej barazimi në minutat e fundit nga Portugalia dhe Gjermania, që skuadrat më të forta të qëndrojnë në garë. U duk sikur Franca po zotëronte lojën me golat e Benzemas, por u desh Ronaldo, që me dy golat shpëtoi ekipin e tij. Nga ana tjetër, pjesa e parë e shkatërroi Gjermaninë, pasi pësoi një gol nga hungarezët. Pas barazimit, Hungaria kaloi sërish në avantazh, por Gjermania ia arriti që të kualifikohet me barazimin.

Pas ndeshjeve të mbrëmshme, u plotësuan 16 skuadrat që kaluan në turin tjetër të Euro2020, gjithashtu janë përcaktuar edhe 8 ciftet që do të përballen mes tyre.

FAZA E 1/8-ave/ Të shtunën 26 Qershor, Londër

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Itali – Austri 21:00

Të shtunën 26 Qershor, Amsterdam

Uells – Danimarkë 18:00

Të dielën 27 Qershor, Sevijë

Belgjikë – Portugali 21:00

Të dielën 27 Qershor, Budapest

Holandë – Republika Çeke 18:00

Të hënën 28 Qershor, Bukuresht

Francë – Zvicër 21:00

Të hënën 28 Qershor, Kopenhagën

Kroaci – Spanjë 18:00

Të martën 29 Qershor, Glasgou

Suedi – Ukrainë 21:00

Të martën 29 Qershor, Londër

Angli – Gjermani 18:00