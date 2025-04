Formacioni zyrtar për ndeshjen me Andorrën, Sylvinho surprizon me Brojën dhe debuton ish-i i Laçit!

Kombëtarja shqiptare do të përballet me Andorrën në kuadër të raundit të dytë të kualifikueseve "Botërori 2026". Sfida që do të zhvillohet në "Arena Kombëtare", nis në orën 20:45.

Një ndeshje ku Shqipëria është favorite në letër, megjithatë kujdesi duhet të jetë maksimum. Në krahun tjetër, Sylvinho e ka “projektuar” formacionin me të cilin do të zbresë në fushë.

Kështu braziliani ka shuar çdo dilemë dhe ka zgjedhur 11-shen titullare.

FORMACIONET ZYRTARE:

Shqipëria: Strakosha, Balliu, Gjimshiti, Aliji, Laçi, Asllani, Shehu, Laçi, Hoxha, Manaj, Broja. Trajner: Sylvinho

ANDORRA (4-5-1): Alvarez; Cervos, San Nicolas, Garcia, Borra; Olivera, Marc Garcia, Jesus Rubio, Rebes, Babot; Rosas. Trajner: Koldo Alvarez