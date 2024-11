S`ka hakmarrje, Shqipëria ndahet në barazim të vështirë me Cekinë në Tiranë

Shqiperia ndahet ne barazim 0 me 0 me Cekine pas 93 minutave te veshtira perballje ne Tirane.

Ndeshja perfundoi me rrjeta te paprekura, pavaresisht aksioneve dhe tentativave per ndryshimin e rezultatit vecanerisht ne pjesen e dyte nga kuqezinjte.

Ismajli dhe Mitaj duket se ishin lojtaret e ndeshjes per Shqiperine bashke me Ajetin qe siguruan mbrojtje efektive por edhe kontribuan me topa per skuadren para.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Shqipëri-Ceki, pjesa e parë barazim pa gola, "shkëlqejmë në mbrojtje", kundërshtari me dy traversa

Çekia ka treguar dominim në pjesën e parë të ndeshjes kundër Shqipërisë, e zhvilluar në Tiranë në kuadër të Ligës së Kombeve.

Pavarësisht kësaj rezultati ka mbetur i pandryshuar, 0-0, pasi dy traversa dhe raste tjera nuk u finalizuan me gol fale edhe mbrojtjes tone ku shkelqeu Mitaj.

Rastet më të mira të çekëve kanë ardhur brenda dhjetë minutave të para. Fillimisht, Vaclav Jemelka e ka goditur shtyllën me një gjuajtje me kokë.

Vetëm pak minuta më vonë, Lukas Cerv e ka provuar me një goditje të fuqishme nga distanca, por sërish shtylla u ka mohuar çekëve gëzimin e golit.

Në dispozicion të të dy skuadrave për të ndryshuar rezultatin mbetet edhe pjesa e dytë e ndeshjes.

Del formacioni, Tirana "në këmbë" për kombëtaren, atmosferë elektrizuese para ndeshjes me Cekinë

FSHF ka publikuar edhe formacionin me te cilin kombetarja shqiptare del ne fushe sot.

Tirana "në këmbë" për kombëtaren, atmosferë elektrizuese para ndeshjes me Cekinë

Tirana eshte e gjitha ne kembe per kombetaren shqiptare e cila ndeshet sonte me Cekine ne stadiumin kombetar.

Shqipëria pret Çekinë në “Arenën Kombëtare”, sfidë e vlefshme për Grupin B1 në Ligën e Kombeve.

Teksa pak orë na ndajnë nga starti i sfidës, mbështetësit e Kombëtares janë nisur drejt stadiumit.

Tifogrupi “Tifozët Kuqezi” nga ana tjetër kanë krijuar një atmosferë elektrizuese përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, duke “ndezur” rrugët me flakadanë, daulle e këngë.

Formacioni, Shqipëria kërkon ‘hakmarrje’ kundër çekëve, policia masa të forta për ndeshjen

Policia e Shtetit ka bërë publik planin e masave të ndërmarra për të garantuar rendin dhe sigurinë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të dy ndeshjeve ndërkombëtare të futbollit, që do të zhvillohen në stadiumin “Air Albania” në Tiranë.

Ndeshjet do të jenë ndërmjet ekipeve Shqipëri dhe Çeki, më 16 nëntor 2024, dhe Shqipëri dhe Ukrainë, më 19 nëntor 2024.

Policia e Shtetit ka përgatitur masat e mëposhtme:

Eskortimi dhe sigurimi i futbollistëve të ekipit të Çekisë dhe Shqipërisë, duke nisur nga aeroporti i Rinasit, në hotel, stadium dhe kthim;

Kryerja e kontrolleve të hollësishme për shtetas të paautorizuar, sende dhe lëndë të ndaluara para futjes në stadium;

Organizimi i shërbimeve për garantimin e rendit publik, si brenda stadiumit, ashtu edhe në territorin e qytetit të Tiranës;

Sigurimi i rrugëkalimeve të shërbimeve të emergjencës dhe menaxhimi i trafikut rrugor në qytet.

Policia e Shtetit ka njoftuar se do të aplikohen kufizime të qarkullimit të mjeteve në disa akse rrugore pranë stadiumit, nga ora 15:00 deri në përfundim të ndeshjes. Rrugët që do të jenë të bllokuara përfshijnë Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Rrugën “Papa Gjon Pali II”, dhe disa rrugë të tjera të afërta me stadiumin.

Formacioni, Shqipëria kërkon ‘hakmarrje’ kundër çekëve, Sylvinho lë në tribunë 4 futbollistë!

Kombëtarja shqiptare luan sot në orën 20:45 në ‘Air Albania’ kundër Çekisë për Grupin B1 në Ligën e Kombeve.

Perballja vlen për kreun e grupit, pasi miqtë prijnë me një pikë më shumë (7), ndërsa kuqezinjtë janë ndjekës me një pikë më pak.

Ne kete ndeshje, Shqipëria kërkon ‘hakmarrje’ edhe për faktin se një muaj më parë në Pragë, në sfidën e parë mes tyre për Ligën e Kombeve, çekët fituan 2-0 dhe Kombëtarja bëri një paraqitje për t’u harruar.

Stadiumi është ‘sold out’ dhe më shumë se 21 mijë zemra do rrahim kuqezi nga shkallët e impiantit dhe miliona kudo ka shqiptarë. Pak orë para sfidës tifozët e Kombëtares kanë nisur festën në Tiranë.

Përballja e sotme është e pesta në histori mes skuadrave, me dy fitore të çekëve, një të kuqezinjve dhe një barazim.

Fitorja e Shqipërisë ishte një vit më parë në Tiranë, me tanët që fitonin 3-0 me golat e Asanit dhe dopietën e Seferit, duke ‘zyrtarizuar’ kalimin në finalet e Euro 2024 që u zhvillua në Gjermani. Ndërkohë pesë gola ka shënuar Shqipëria në portën e çekëve, kundrejt gjashtë të pësuarve.

Simon Simonit, Jon Mersinajt, Feta Fetait dhe Mirlind Dakut i pezulluar do të ndjekin këtë duel nga tribuna, teksa pjesa tjetër e lojtarëve do të jenë të gatshëm për teknikun brazilian.

Formacioni

Me mungesat e Gjimshitit, Bares, Kumbullës, Manajt dhe Brojës për shkak të lëndimit dhe me pezullimin e Dakun për ndeshjen e parë me Çekinë, braziliani është i kushtëzuar me disa zgjedhje.

Duket se Balliu ka fituar pikë para Hysajt për krehun e djathtë të mbrojtjes, ndërsa pjesa tjetër do jetë "tip" si në sfidën kundër Gjeorgjisë, veç Ajetit që merr vend në qendër të mbrojtjes.

Trajneri i Kombëtares, Sylvinho ka vendosur të mos llogarisë për sot shërbimet e Simon Simonit, Jon Mersinajt, Feta Fetait dhe Mirlind Dakut. Katër futbollistët do e ndjekin ndeshjen nga tribunat e "Air Albania".

Nëse për Dakun dihej pasi ka një pezullim për shkak kartonash, tre të tjerët e kanë marrë përgjigjen sot.

Formacioni i mundshëm:

Shqipëria (4-3-3): Strakosha; Balliu (Hysaj), Ismajli, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, N. Bajrami, Tuci Trajner: Sylvinho

Arbitri 36-vjeçar nga Zvicra Sandro Scharer do te gjykoje ndeshjen. Ai ka arbitruar finalen e Superkupës mes Real Madridit dhe Atalantës.

Zvicerani ka gjykuar ndeshje të Çekisë me Moldavinë (3-0) të vlefshme për kualifikueset e Europianit dhe një miqësore në 5 qershor 2017, të zhvilluar me Belgjikë, ku Çekia mposhtej me shifrat 2-1.

Në një ndeshje të Shqipërisë ai do të vendosë drejtësi për herë të parë. Në Tiranë ai do ndihmohet nga bashkëkombasit Stephane De Almeida, Jones Erni dhe Johannes von Mandach.