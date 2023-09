Florian Marku shkaterron kundershtarin Dylan Morann

Boksieri shqiptar Florian Marku shenoi nje tjeter fitore nderkombetare.

Ai shkatërroi kundërshtarin Dylan Morann në ndeshjen e zhvilluar një vit pasi pësoi dëmtimin në 'Air Albania'. '

Marku e ka mbyllur ndeshjen vetëm pas 54 sekondash duke hedhur nokaut irlandezin.

Edhe pse e kishte kërcënuar në rrjetet sociale, irlandezi i cili mbështet nga McGregor nuk i ka mbijetuar serisë së grushteve të shqiptarit asnjë raund.

Kjo ndeshje, për Florian Markun ishte e 14-ta në boksin profesionist, ku numëron 13 fitore, 1 barazim dhe 0 humbje.

“Kam punuar kaq shumë për këtë rikthim. Unë dua ndeshje të mëdha. Boksierët nuk duan të ndeshen me mua” – Tha ai. Më pas, shtoi: “Më jepni një boksier të fortë dhe do shikoni çfarë do iu dhuroj”.