Fitorja e gjashtë radhazi, Partizani “shkatërron” Vllazninë me katër gola

Partizani mori fitoren e gjashtë radhazi në kampionat, teksa shkatërroi Vllazninë me rezultatin 4-1.

Të kuqtë zhbllokuan sfidën në minutën e 20-të me Rrapajn, ndërsa barazuan shkodranët 12 minuta më vonë me Balajn.

Në fundin e pjesës së parë ishte Partizani që realizoi dy gola të shpejtë, me Prekën dhe Mehmetin.

Edhe të dytën, skuadra e Abilaliaj e nisi në sulm dhe shënoi golin e katërt me Maguette në minutën e 49-të.

Me këtë triumf, Partizani i bashkohet Egnatias në krye me 26 pikë, por me një ndeshje më shumë për të zhvilluar. Ndërkohë vështirësohet situata për Vllazninë, që zbret në vendin e tetë me 13 pikë.