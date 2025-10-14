Fitore e madhe në Suedi, publikohen pamjet e festës së lojtarëve të Kosovës
Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 08:06
Sport
Kosova ka arritur një fitore historike në stadiumin “Nya Ullevi” të Goteborg, duke mposhtur Suedinë me rezultat minimal 0-1, në ndeshjen e vlefshme për kualifikimet e Kupës së Botës 2026.
Ky triumf e konsolidon pozitën e dytë të Kosovës në grup, duke e mbajtur gjallë ëndrrën për pjesëmarrje në Botëror.
Goli i fitores është realizuar në minutën e tridhjetë e dytë nga Finsik Asllani, pas një aksioni të shpejtë ku kanë qenë të përfshinë Muriqi dhe Hoxha.
Federata e Futbollit të Kosovës menjëherë ka publikuar festën e madhe që u zhvillua në dhomat e zhveshjes.