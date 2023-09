Firmosi dje konktratë me Varshavën, zbuloni pagën marramendëse të 19-vjeçarit shqiptar

19-vjeçari Ernest Muçi në skuadrën e tij të re do të paguhet 10 mijë euro. Kështu kanë thënë burimet pranë ish- sulmuesit të Tiranës. Ky i fundit vetëm një ditë më parë firmosi për 4 vite e gjysmë me kampionët e Polonisë, Legia e Varshavës.

Muçi u prezantua si përforcimi më i ri i skuadrës më të suksesshme në historinë e futbollit polak, duke e vlerësuar atë me një pagë mujore prej 10 mijë eurosh.

Mësohet se Tirana mbylli operacionin e merkatos me një shumë totale prej 650 mijë eurosh. Bardheblutë do të marrin në dorë rreth 500 mijë euro, ndërsa pagesat do të bëhen në dy pjesë. Gjithashtu, Tirana do të zotërojë një pjesë të kartonit, 10%. Shuma rreth 150 mijë euro është e përbërë nga bonuse të ndryshëm, si golat në kampionat dhe Europë, aktivizimet por edhe kualifikimi i Legias në Europa League.