Shqipëri-Letoni, 1-0, Asllani shënon nga penalltia

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 20:06
Sport

Shqipëri-Letoni, 1-0, Asllani shënon nga penalltia

- Ka nisur pjesa e dyte e ndeshjes Shqiperi-Letoni. Ne startin e pjeses se dyte ka pasur nje rast Letonia nderkohe qe edhe kuqezinjte kane kryer disa aksione para portes kundershtare.

Rasti me i paster ishte goditja e kryer nga sulmuesi ye Asllani i cili ishte perballe portes, por topi shkoi jashte pas nje pasimi te mire ne zonen e rreptesise nga mbrojtesi Hysaj.   

- Kristian Asllani ka shenuar gol ne goditjen e penalltise ne pjesen e pare te ndeshjes Shqiperi-Letoni duke cuar rezultatin ne 1-0.

Shqipëri-Letoni, 1-0, Asllani shënon nga penalltia

Shqipëria luan “finalen” e parë për në Botërorin 2026 përballë Letonisë, me kuqezinjtë që kanë si detyrim vetëm fitoren.

Përballë këtij kundërshtari, Kombëtarja jonë nuk numëron asnjë fitore, por edhe asnjë humbje, me 6 takime, të cilat kanë përfunduar në barazim.

Tekniku Sylvinho ka zgjedhur që në fushë të hedhë rreshtimin e tij të parapëlqyer, 4-3-3, me në portë Strakoshën, në mbrojtje Hysaj, Ajeti, Gjimshiti dhe Mitaj.

Mesfusha përbëhet nga Asllani, Laçi e Shehu, ndërsa në treshen e sulmit janë rreshtuar Broja dhe Bajrami nga krahët, të cilët mbështesin Manaj në qendër.

Shqipëri-Letoni, 1-0, Asllani shënon nga penalltia

Drejtësi në këtë sfidë do të vendosë polaku Damian Sylwestrzak, i cili do të mbështetet nga bashkëkombësit e tij, Paweł Sokolnicki dhe Adam Karasewicz si anësorë, ndërsa Damian Kos si arbitër i katërt. Në krye të VAR-it do të jetë Piotr Lasyk, i cili do të asistohet nga Pawel Malec.

Sfida do të startojë në orën 20:45.

Të shoqëruar nga forca policie, autobusi i skuadrës letoneze mbërrin në “Arenën Kombëtare”

Shqipëri-Letoni, 1-0, Asllani shënon nga penalltia

Teksa pak minuta na ndajnë nga starti i ndeshjes mes Shqipërisë dhe Letonisë, skuadra letoneze ka mbërritur në stadiumin “Arena Kombëtare”.

Të shoqëruar nga disa forca policie, autobusi i skuadrës mike u fut në tunelin e stadiumit, teksa lojtarët iu drejtuan dhomave të zhveshjes.

