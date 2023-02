Çfarë ndodhi? Cristiano Ronaldo shet avionin e tij privat, ja arsyeja

CR7 gjen një blerës për avionin e tij privat të blerë në vitin 2015 për rreth 20 milionë Euro kur ai ishte pjesë e Real Madrid dhe me të cilin ka shëtitur pothuajse në të gjithë planetin. Për momentin nuk dihet ende identiteti i blerësit dhe shuma që do të paguajë për të bërë të vetin mjetin fluturues Gulstream G-200.

Bëhet fjalë për një nga 250 modelet e personalizuara të mjetit që është prodhuar mes viteve 1999-2011 dhe ka një sistem të unikal. Aksesorë luksi, një frigorifer, furrë me mikrovalë, wi fi, telefon dhe një sistem të kompletuar multimedial.

Sipas mediave, arsyeja e shitjes së avionit është e thjeshtë, CR7 ka nevojë për një avion më të madh dhe është vënë në lëvizje për të gjetur një mjet fluturimi me hapësira më të mëdha. Për momentin është ende në kërkim por me pagën 200 milionë euro në sezon, nuk do ta ketë shumë të vështirë të gjejë një avion.