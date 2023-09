Erzeni përmbys Vllazninë, por Balaj në fund i jep një pikë skuadrës së tij

Java e dytë e Superligës nisi me ndeshjen Erzeni-Vllaznia, sfidë e luajtur në Rrogozhinë dhe e përfunduar në barazim 2-2. Shijakasit arritën të përmbysnin golin e Balajt, por ishte pikërisht kapiteni shkodran në limite i shmangu humbjen skuadrës së tij, duke i dhënë një pikë.

Sfida nisi më mirë për Vllazninë, që gjetën golin që në minutën e 7’ me Bekim Balajn pas një goditje dënimi në ekzekutuar në mënyrë perfekte nga kapiteni shkodran. Po me një gol fantastik u përgjigjën edhe shijakasit nga goditja e dënimit, me Redon Mihanan që ekzekutoi bukur dhe rivendosi baraspeshën.