Erzeni bën surprizën në kryeqytet, "thyhet" Tirana

Erzeni ka bërë surprizën e madhe, teksa triumfoi minimalisht ndaj Tiranës në kryeqytet.

Shijakasit regjistrojnë fitoren e dytë radhazi në kampionat, ndërsa i shkaktojnë bardhebluve humbjen e parë.

Vendosi goli i shënuar nga Maliqi në minutën e 17-të, me Erzenin që merr 3 pikë shumë të rëndësishme.

Me këtë fitore, skuadra e Deliallisit ngjitet përkohësisht në vendin e dytë me 8 pikë, ndërsa Tirana mbetet në vendin e parë me 10 pikë.