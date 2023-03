Eleminatoret për “EURO 24” – Zvicra dhe Kosova mund t’i marrin 3 pikë në tavolinë!

Të shtunën në mbrëmje në orën 18:00, kombëtarja e Zvicrës do të takohet me Bjellorusinë në Novi Sad (Serbi) për të nisur ndeshjet kualifikuese të Kampionatit Evropian.

Por, pavarësisht epilogu të ndeshjes, Zvicra ka gjasë që të marrë më pas 3 pikë në tavolinë ndaj Bellorusisë.

Kjo pasi që UEFA do të diskutoj së shpejti përjashtimin e Bjellorusisë nga shtëpia e saj, ashtu siç veproj ndaj Rusisë një vit më parë.

“UEFA ka qëllim për të diskutuar situatën në Bjellorusi në takimin e ardhshëm të Komitetit tonë Ekzekutiv. Ka një letër për këtë edhe nga 100 anëtarë të parlamentit të BE-së” thuhet në njoftim.

Takimi i radhës i UEFA-s do të zhvillohet në Lisbonë më 4 prill. Përveç përjashtimit të Bjellorusisë nga garat, edhe ekipet bjelloruse pritet të përjashtohen nga pjesëmarrja nga garat evropiane.

Në rast se do të mirrej vendimi për përjashtimin e Bjellorusisë, 6 pikë nga dy ndeshjet me bellorusët do t’i mirrte në tavolinë edhe Kosova ngase bën pjesë në të njëjtin grup.