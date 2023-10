E pazakontë/ Kombëtares së njohur i duhet humbja për t'u kualifikuar në Europian

Besojeni ose jo, por Irlandës i duhet humbja në ndeshjen kundër Holandës. Arsyeja? Në këtë mënyrë mbeten gjallë shpresat për një kualifikim të mundshëm në "Euro 2024". Irlanda gjendet në vendin e 4-t në Grupin B dhe matematikisht nuk ka asnjë mundësi për të prerë biletën përmes 2 vendeve të para të grupit.

Ndeshja e radhës e tyre është me Holandën dhe pikërisht këtu qendron çelësi që mund të hapë derën e kualifikimit. Një humbje e irlandezëve do t’i jepte mundësinë Holandës të siguronte praninë e saj në Kampionatin Europian. Në këtë mënyrë, Holanda, do të linte bosh vendin e saj në “play off”-in e Ligës së Kombeve. Një vend të cilin mund ta zërë pikërisht Irlanda, si një fituese e grupit të saj në Ligën B të Ligës së Kombeve.

Një skenar i pazakontë, që pritet të sjellë një nga ndeshjet më të çuditshme në historinë e futbollit. Rezultati i ndeshjes mes Irlandës dhe Holandës tashmë dihet pa qenë nevoja të luhet takimi.