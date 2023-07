E padëgjuar më parë, kontratë sheikësh. Le Parisien zbulon shifrat marramendëse, ja sa përfiton Mbappe te PSG

Kontrata që Kylian Mbappé nënshkroi majin e kaluar është më e rëndësishmja në historinë e sportit. As Messi me rinovimin e tij në vitin 2017 me Barcelonën nuk iu afrua shifrave të tilla.

Mes tundimeve dhe milionave, në fund Mbappe vendos të rinovojë kontratën e tij me PSG, mediat e përkufizuan si kontrata më e rëndësishme që ka firmosur një atlet.

Le Parisien ka zbuluar detaje nga marrëveshja që sulmuesi francez firmosi me drejtuesit e PSG, pa frikë mund të cilësohet si një kontratë sheikësh pasi shifrat janë më të vërtetë të pabesueshme.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mbappe përfiton 72 milionë euro neto në sezon, në këtë shifër nuk përfshihen bonuse të ndryshme. Gjithashtu, vetëm për faktin që zgjodhi të rinovojë kontratën me PSG.

Mbappe përfiton 180 milionë euro, shifër e cila do të paguhet me këste për 3 vite. Në total, deri në 2025, kohë kur i përfundon kontrata, Mbappe do të përfitojë 630 milionë euro.

Gazeta “Le Parisien” ka pasur akses në kontratën e francezit dhe ka zbuluar sekretet e negociatave, që u bënë çështje shtetërore me ndërhyrjen e Emmanuel Macron, presidentit të Francës.

Sipas Le Parisien, këto shifra e shndërrojnë francezin në futbollistin më të paguar në botë.