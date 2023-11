Dy barazimet kushtojnë shumë, Shqipëria e "pëson" për Botërorin

Kombëtarja shqiptare arriti kualifikimin në Europian, por dy barazimet e fundit me Moldavinë dhe Ishujt Faroe, kanë kushtuar shumë për renditjen e FIFA-s.

Duke qenë se janë skuadra me koeficient më të ulët, barazimet llogariten si rezultat negative dhe Shqipëria humbet 14.13 pikë në total që do të sjellë një rënie të dukshme në përditësimin e renditjes së FIFA-s javën tjetër.

Saktësisht, Shqipëria do të zbresë nga vendi i 59-të, në të 62-tin dhe kjo ndikon shumë në shortin për kualifikueset e Botërorit. Renditja përcakton edhe ndarjen e vazove dhe duke qenë në vendin e 30-të mes skuadrave Europiane, Shqipëria do të jetë pjesë e vazos së tretë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por, kjo është problem pasi në kualifikueset e Botërorit, grupet ndahen me 4 apo 5 skuadra dhe vetëm e para kualifikohet direkt. Në këtë mënyrë Shqipëria do të shortohej me 2 rivalë më të fortë në letër.