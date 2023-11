Duka bën parashikimin: Sonte besoj se do të kualifikohemi në Euro 2024, shumë tifozë do të blejnë...

Shqipëria luan sot një nga ndeshjet më të rëndësishme të kualifikueseve për Euro 2024. Në Kishinjev përballë Moldavisë kuqezinjtë do të bëjnë gjithçka për të siguruar një biletë në Gjermani.



Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, u shpreh se ka besim se skuadra do ta sigurojë sonte kualifikimin, por theksoi se ndeshja ka për të qenë shumë e vështirë.



“Kemi goxha mbështetje, ka interes të jashtëzakonshëm jo vetëm këtu, por në çdo vend ku jetojnë shqiptarët janë përqendruar për këtë ndeshje. Uroj që skuadra t’i kënaqë sot dhe kam shumë besim që vërtetë do të hedhim hapin e sigurt, ose do të jemi sonte në Gjermani. Unë besoj shumë që ne sonte do ta sigurojmë biletën që në Euro 2024. Nuk do ta thoja kurrë nëse do mendoja që futbollistët kishin mundësi që ta dëgjonin intervistën time. Nuk e kam thënë kurrë më parë, nuk ua kam thënë futbollistëve, por kjo është ajo që ndjej. Tashmë çdo gjë është përgatitur.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Deklaratat e mia nuk është se ndikojnë tek futbollistët për të qenë më shumë euforik. Kam parë që ata janë seriozë, të përqendruar maksimalisht, e kanë kuptuar peshën e ndeshjes. Unë nuk mendoj që kjo do të jetë një ndeshje e lehtë, por kam besim shumë që ne do të kualifikohemi sonte”, u shpreh ai.