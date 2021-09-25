LEXO PA REKLAMA!

Dueli me ukrainasin, ja pse fitoi Florian Marku

Lajmifundit / 25 Shtator 2021, 20:22
Sport

Mbeshtetje e tifozerise ka qene e zjarrte. 

Megjithate vec mbeshtetjes se publikut, Florian marku tregoi force, taktike dhe maturi ne ndeshjen ndaj rivalit ukrainas Maxim prodan te cilen e fitoi me vendim te gjyqtareve.

Rivali Maxim Prodan eshte perpjekur por nuk ia ka arritur ti beje balle bresherise se grushtave te Florian Markut.

Nje prej tyre eshte fiksuar ne kete foto, dhe shikojeni mire, si e ka shembur fytyren e kundershtarit.

Mesa duket kjo force dhe ky guxim kane qene edhe shkaku per Florian Marku i beri krenare te gjithe shqiptaret ne kete mbremje magjike. /lajmifundit.al

