“Do jap shpirtin për t’iu bërë krenar”, Florian Marku zyrtarizon datën e duelit në “Ari Albania”
Florian Marku do të realizojë një nga ëndrrat e tij të fëmijërisë, pasi do të zhvillojë një nga përballjet më të rëndësishme të tij në Shqipëri, në “Air Albania”.
Boksieri shqiptar, kampion bote në peshën “Welter” në kategorinë IBF International ka bërë një postim në rrjetet sociale ku ka njoftuar datën se kur do të zbresë në ring në “Air Albania”, nën sytë e gjithë tifozëve shqiptarë.
“Po kthehem për të gjithë ju, në mes të Tiranës. Në datën 25 Gusht ju pres të gjithëve në ‘Air Albania’. Kundërshtari dhe info rreth biletave do dalin këtë javë.
Ju premtoj që do jap shpirtin për t’iu bërë krenar akoma dhe më shumë duke u ngritur në majat e botës”, ka shkruar Marku.