Dështon Asambleja e shoqatës Rajonale të Futbollit në Gjirokastër.
Shkak për një situatë të tillë është bërë mos hapja e ambienteve të stadiumit “Gjirokastra” nga ana e Bashkisë Gjirokastër që zoterën këto ambiente.
Sipas anetarit të Komitetit Ekzekutiv te FSHF Arben Dervishaj, ky është një rast i paprecedentë, pasi paraprakisht Bashkia Gjirokastër ka rënë dakord për zhvillimin e kësaj asambleje në ambientet e stadiumit.
Dervishaj ka theksuar se në bazë të statutit mbledhja do të zhvillohet brenda 24 orësh tashmë në një ambient tjetër.
Sipas tij Shoqata e Gjirokastëes nuk do të ketë zgjedhje por vetem miratim të buxhetit që do te përkthehej në investime për zhvillimin e futbollit në rajonin jugor
Zgjedhjet e shoqatave rajonale janë kthyer tashmë në një luftë të hapur ku nderhyrjet dhe ndryshimet e rregullave po perdoren si armë mes paleve qe luftojne per kreun e FSHF.