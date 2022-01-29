LEXO PA REKLAMA!

Dështon Asambleja e shoqatës Rajonale të Futbollit në Gjirokastër

Lajmifundit / 29 Janar 2022, 13:53
Sport

Dështon Asambleja e shoqatës Rajonale të Futbollit në Gjirokastër.

Shkak për një situatë të tillë është bërë mos hapja e ambienteve të stadiumit “Gjirokastra” nga ana e Bashkisë Gjirokastër që zoterën këto ambiente.

Sipas anetarit të Komitetit Ekzekutiv te FSHF Arben Dervishaj, ky është një rast i paprecedentë, pasi paraprakisht Bashkia Gjirokastër ka rënë dakord për zhvillimin e kësaj asambleje në ambientet e stadiumit.

Dervishaj ka theksuar se në bazë të statutit mbledhja do të zhvillohet brenda 24 orësh tashmë në një ambient tjetër.

Sipas tij Shoqata e Gjirokastëes nuk do të ketë zgjedhje por vetem miratim të buxhetit që do te përkthehej në investime për zhvillimin e futbollit në rajonin jugor

Zgjedhjet e shoqatave rajonale janë kthyer tashmë në një luftë të hapur ku nderhyrjet dhe ndryshimet e rregullave po perdoren si armë mes paleve qe luftojne per kreun e FSHF. 

