Cristiano Ronaldo shpallet futbollisti më i paguar për vitin 2025, lë pas Messin. Në ‘top 10’ edhe Lamine Yamal
Cristiano Ronaldo vazhdon të thyejë rekorde edhe në moshën 40-vjeçare.
Ylli portugez i Al-Nassr është shpallur futbollisti më i paguar në botë për vitin 2025, sipas listës më të fundit të publikuar nga revista prestigjioze Forbes, duke lënë pas rivalin e përjetshëm Lionel Messi dhe emra të tjerë të mëdhenj të futbollit modern.
Ronaldo kryeson bindshëm me 280 milionë dollarë fitime vjetore (rreth 239 milionë euro), duke e tejkaluar Messin me më shumë se dyfishin e të ardhurave. Argjentinasi i Inter Miami mban vendin e dytë me 130 milionë dollarë (111 milionë euro).
Top 10 futbollistët më të paguar në botë për 2025 (sipas Forbes):
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – $280 milion (€239 milion)
Lionel Messi (Inter Miami) – $130 milion (€111 milion)
Karim Benzema (Al-Ittihad) – $104 milion (€89 milion)
Kylian Mbappé (Real Madrid) – $95 milion (€81 milion)
Erling Haaland (Manchester City) – $80 milion (€68 milion)
Vinicius Jr (Real Madrid) – $60 milion (€51 milion)
Mohamed Salah (Liverpool) – $55 milion (€47 milion)
Sadio Mané (Al-Nassr) – $54 milion (€46 milion)
Jude Bellingham (Real Madrid) – $44 milion (€38 milion)
Lamine Yamal (Barcelona) – $43 milion (€37 milion)
Pjesa më e madhe e fitimeve të Ronaldos vijnë nga kontrata rekord me klubin saudit Al-Nassr, por edhe nga sponsorizimet dhe aktivitetet jashtë fushës, ku ai mbetet një prej figurave më të fuqishme të sportit global. Ai vazhdon të mbajë një portofol biznesesh dhe marrëveshjesh që përfshijnë marka si Nike, Herbalife, CR7 dhe shumë të tjera.
Ndërkohë, surpriza më e madhe e listës është padyshim Lamine Yamal. Vetëm 18 vjeç, talenti i Barcelonës renditet në vendin e 10-të, duke u bërë lojtari më i ri ndonjëherë që hyn në këtë listë të Forbes. Me 43 milionë dollarë fitime në vit, Yamal është tashmë një nga emrat më të lakmuar në botën e futbollit, si në fushë, ashtu edhe jashtë saj.