Champions League bën me “zemër” Italinë, cilat janë dy ndeshjet çerekfinale që luhen sonte

Pas mbrëmjes së djeshme spektakolare në Champions League, ku Interi fitoi në trasnfertë ndaj Benficas 2-0 dhe Manchester City triumfoi në shtëpi 3-0 ndaj Bayern Munich sot do të jetë radha e të tjera ekipeve për të zbritur në fushën e lojës.

Champions League bën me “zemër” Italinë në këtë fazë të komepticionit. Në orën 21:00 të gjithë tifozët do të mbajnë “frymën” teksa në “San Siro” do të vihen përballë njëra-tjetrës Milan dhe Napoli.

Vëtem pak ditë më parë kuqezinjtë fituan 4-0 ndaj napolitanëve, ndeshje e vlefshme në Serie A.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

këtë herë gjërat janë ndryshe. Skuadra e Spallettit është një nga ekipet më të mira në Champions, e cila do të kërkojë hakmarrjen ndaj djemve të Stafano Piolit.

Një 90 minutësh i gjithi për t’u shijuar ku spektakli dhe emocionet nuk do të mungojnë.

Megjithatë edhe në Madrid do të luhet një tjetër sfidë interesante në orën 21:00. Reali pret në “Santiago Bernabeu” skuadrën e Chelsea.

Te Blutë e Londrës do të jetë në krye Frank Lamapard, i cili do të kërkojnë të bëjë befasinë ndaj madrilënëve, të cilët janë edhe kampionët në fuqi.