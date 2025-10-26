Carlos Alcaraz bën “profetin”, parashikon saktë El Clasicon Real-Barça
Carlos Alcaraz, një ‘profet’… për Real Madridin. Tenisti spanjoll, një tifoz i flaktë i Los Blancos, është në Paris, ku do të luajë në ATP Masters 1000 tournaments, por nuk e humbi El Clasicon kundër Barcelonës, që u zhvillua këtë të dielë.
Në prag të ndeshjes së La Ligas, Alcaraz bëri një parashikim të saktë për Eurosport: “Do të jetë e vështirë, por mendoj se Madridi do të fitojë”, tha ai me një buzëqeshje. “Mendoj se Mbappé dhe Bellingham do të shënojnë. Lamine Yamal do të realizojë ë për Barcelonën. Rezultati: 2-
Një parashikim që rezultoi i saktë. El Clasico midis Real Madridit dhe Barcelonës përfundoi 2-1 për ekipin e Xabi Alonsos. Shënuesit? Kylian Mbappé, i cili shënoi në minutën e 22-të, dhe Jude Bellingham në minutën e 43-të. Në mes, goli i Blaugranëve, i shënuar jo nga Lamine Yamal, por nga Fermin Lopez.
Alcaraz, përveç parashikimit të saktë, kishte treguar edhe “recetën” për El Clasicon perfekte: “Duhet të japësh gjithçka. Ka mbi një milion njerëz që po e shikojnë ndeshjen.
Nëse je i lodhur në minutën e 60-të ose të 70-të, mos ki frikë të kërkosh të zëvendësohesh. Ky është momenti kur çdo lojtar mund të shkëlqejë dhe ti duhet të japësh 100%. Unë do të jem duke brohoritur dhe do të jetë një ditë fantastike”.