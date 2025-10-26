LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Carlos Alcaraz bën “profetin”, parashikon saktë El Clasicon Real-Barça

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 21:04
Sport

Carlos Alcaraz bën “profetin”, parashikon saktë El

Carlos Alcaraz, një ‘profet’… për Real Madridin. Tenisti spanjoll, një tifoz i flaktë i Los Blancos, është në Paris, ku do të luajë në ATP Masters 1000 tournaments, por nuk e humbi El Clasicon kundër Barcelonës, që u zhvillua këtë të dielë.

Në prag të ndeshjes së La Ligas, Alcaraz bëri një parashikim të saktë për Eurosport: “Do të jetë e vështirë, por mendoj se Madridi do të fitojë”, tha ai me një buzëqeshje. “Mendoj se Mbappé dhe Bellingham do të shënojnë. Lamine Yamal do të realizojë ë për Barcelonën. Rezultati: 2-

Një parashikim që rezultoi i saktë. El Clasico midis Real Madridit dhe Barcelonës përfundoi 2-1 për ekipin e Xabi Alonsos. Shënuesit? Kylian Mbappé, i cili shënoi në minutën e 22-të, dhe Jude Bellingham në minutën e 43-të. Në mes, goli i Blaugranëve, i shënuar jo nga Lamine Yamal, por nga Fermin Lopez.

Alcaraz, përveç parashikimit të saktë, kishte treguar edhe “recetën” për El Clasicon perfekte: “Duhet të japësh gjithçka. Ka mbi një milion njerëz që po e shikojnë ndeshjen.

Nëse je i lodhur në minutën e 60-të ose të 70-të, mos ki frikë të kërkosh të zëvendësohesh. Ky është momenti kur çdo lojtar mund të shkëlqejë dhe ti duhet të japësh 100%. Unë do të jem duke brohoritur dhe do të jetë një ditë fantastike”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion